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Екатеринбург

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Публикации за 16.05.17

В Свердловской области возбудили уголовку за перевозку пассажира через закрытую ледовую переправу

В Свердловской области возбудили уголовку за перевозку пассажира через закрытую ледовую переправу

В Тавде следственные органы взбудили дело из-за перевозки пассажира по закрытой МЧС ледовой переправе.

Как сообщили NDNews.ru в СУ СКР на транспорте в УрФО, неизвестные оказали услугу по перевозке пассажира через ледовую переправу на автомобиле, находящуюся на 344,4 километре от устья реки Тавда Свердловской области на 8 километре автодороги между поселками Кузнецово и Пальмино. При этом МЧС эксплуатация ледовой переправы была запрещена с 1 апреля 2017 года из-за снижения плотности и прочности льда. Своими действиями владельцы машины подвергли жизнь и здоровье пассажира реальной угрозе, поскольку, проезжая по непрочному льду, автомашина могла провалиться под лед, а не оснащенные индивидуальными спасательными средствами пассажир и водитель могли не выбраться из автомобиля и утонуть, отмечают в ведомстве.

В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Тавда, служба новостей РИА «Новый день»

Тавда. Другие новости 16.05.17

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