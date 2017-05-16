Магазинную просрочку на помойках караулят старики и малоимущие (ВИДЕО)

Публикации за 16.05.17

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В Екатеринбурге просроченные продукты из магазинов на помойках разбирают малоимущие граждане. Как правило, продукты с истекшим сроком годности выбрасывают в одно и то же время, и поджидающие этого момента люди выбирают то, что им показалось вполне съедобным.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в одном из дворов в переулке Замятина, куда вывозит продукты магазин «Пятерочка», собирается по несколько человек, когда сотрудник торговой точки начинает вывозить контейнеры с просрочкой. Это может быть выпечка, курица, колбаса или чипсы – граждане забирают то, что им приглянулось. Вероятнее всего, таким способом пополняют свою продуктовую корзину малоимущие граждане.

Впрочем, в ходу у жителей окрестных домов и другая версия – молочную продукцию, оказавшуюся на помойке, предприимчивые горожане продают на сельскохозяйственных рынках, выдавая за фермерский продукт.

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Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 16.05.17

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