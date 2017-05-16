В список санкций Украины попали 4 уральских завода и авиакомпании

Публикации за 16.05.17

В расширенный список санкций, который подписал президент Украины Петр Порошенко, попали несколько компаний из Свердловской области. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в новом санкционном списке 1 228 физических и 468 юридических лиц. Против юрлиц срок действия санкций продлен от 1 года до 3 лет, для физлиц – на сроки один год, три года, пять лет и бессрочно. Согласно указу Порошенко, под санкции попали четыре свердловских предприятия – это авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Уктус», а также «Уралэлектромаш» и «Уральский шинный завод». Для «УА», в частности, попадание в список означает невозможность осуществления полетов через территорию Украины сроком на один год. Впрочем, «уашки» два года назад уже попадали в подобный запретный перечень.

Ранее СМИ сообщали, что новый санкционный список появился по решению Совета нацбезопасности и обороны от 28 апреля. По этой же причине на Украине заблокировали доступ к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также к сайтам Mail.Ru Group и Яндекса (но сам поисковик будет работать). Кроме того, санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам 1С Софтлайн Групп, Корпорации Парус и еще ряда других российских IT-компаний, в том числе – «Лаборатории Касперского» и ее киевского отделения «Доктор Веб». Кроме того, в список включены телеканалы РЕН ТВ, «Звезда», «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс», радиостанции «Наше радио» и агентство РБК.

Украина впервые ввела санкции против российских физлиц и компаний в сентябре 2015 года. Под разные виды ограничительных мер (от запрета на въезд в страну до ареста имущества) попали 388 человек и 105 компаний. В августе прошлого года действие санкций продлили, дополнив список еще 250 физическими и 46 юридическими лицами. Осенью 2016-го санкции снова продлили, а также ввели ограничительные меры против российских платежных систем. В марте 2017-го Киев ввел санкции сроком на год против всех пяти работающих в стране «дочек» российских госбанков.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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