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Публикации за 16.05.17

В центре Новоуральска перевернулся автомобиль. Водитель чудом избежал серьезных травм (ВИДЕО)

В центре Новоуральска перевернулся автомобиль. Водитель чудом избежал серьезных травм (ВИДЕО)

Видео ДТП опубликовано сегодня пользователем Youtube «novour227». Автомобильный регистратор снял момент аварии: на перекрестке автомобиль Nissan на полной скорости врезается бок автомобиля Kia. Машину от удара подбрасывает, она переворачивается на крышу.

Как рассказали NDNews.ru в Управлении ГИБДД по Свердловской области, ДТП случилось днем 15 мая на перекрестке улиц Савчука и Ленина. Водитель Kia при повороте не предоставил преимущества водителю Nissan. Оба участника ДТП на месте отказались от медицинской помощи. Позже водитель Nissan обратился в больницу, где были зафиксированы ушибы.

Новоуральск, служба информации РИА «Новый День»

Новоуральск. Другие новости 16.05.17

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