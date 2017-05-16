В Екатеринбург привезут Кубок Братины

Публикации за 16.05.17

В Екатеринбург завтра привезут Кубок Братины – главный трофей Высшей хоккейной лиги, который в этом сезоне завоевала балашихинская команда «Динамо». В ней играют двое свердловчан – Кирилл Пилипенко и Александр Петунин.

Оба хоккеиста – воспитанники местной ДЮСШ «Спартаковец». Мероприятие пройдет на одноименной арене на Энгельса, 31а, завтра в 19:00.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.05.17

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