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Екатеринбург

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Публикации за 16.05.17

Свердловской области грозят ночные заморозки до -6 градусов

Свердловской области грозят ночные заморозки до -6 градусов

Уральские метеорологи выпустили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки. По сообщению регионального гидрометцентра, в ночь на 17 мая и утром в Свердловской области температура воздуха и на поверхности почвы составит от -2 до -4 градусов. В горах и низинах возможно похолодание до -6.

Но уже на следующий день на Урале значительно потеплеет. По прогнозам, в четверг ожидаются кратковременные дожди, температура ночью составит +4, днем +19. К концу недели метеорологи прогнозируют ясную, теплую погоду до +23, но в воскресенье регион снова накроют дожди.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.05.17

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