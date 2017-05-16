Куйвашев подписал указ о ликвидации Фонда микрофинансирования предпринимателей

Публикации за 16.05.17

Созданный менее года назад Свердловский областной фонд микрофинансирования решено закрыть. Соответствующий указ подписал врио губернатора. В самом фонде пояснили, что на работе с бизнесом это сказаться не должно.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня на региональном портале правовой информации появился указ «О признании утратившим силу Указа Губернатора Свердловской области от 18.07.2016 № 413-УГ «О создании Свердловского областного фонда микрофинансирования предпринимательства (микрофинансовой компании)». В тексте документа, подписанного врио губернатора Куйвашевым, собственно только эта информация – признать утратившим силу указ о создании фонда.

Указ о создании фонда, учредителем которого стало региональное правительство, Куйвашев подписал менее года назад, в июле 2016 года. Через этот фонд бизнесмены могли получить до 3 млн рублей под 10 % годовых на срок до 36 месяцев. При создании Фонда микрофинансирования ожидалось, что правительственное МФО не только будет оказывать помощь бизнесу, но и сможет конкурировать с федеральными и региональными кредитными организациями.

Сразу после подписания указа ряд экспертов опасались, что инициатива останется только на бумаге, так как в бюджете могут не найти средств. В марте этого года в департаменте информполитики губернатора сообщали о востребованности фонда микрофинансирования предпринимателями. «На сегодняшний день объем фонда микрофинансирования составляет 360 миллионов рублей, в этом году он пополнится 124 миллионами рублей, таким образом, портфель фонда микрофинансирования в этом году достигнет 484 миллиона рублей», – отмечалось в пресс-релизе.

Как пояснил корреспонденту NDNews.ru руководитель департамента микрофинансирования СОФПП Сергей Кисеев, речи о закрытии микрофинансирования бизнеса не идет, просто указ о создании отдельного фонда под микрофинансирование подписывался без расчетов о его целесообразности. «Мы ранее оказывали такие услуги, реализовывали микрофинансирование через Фонд поддержки предпринимательства. Потом из-за изменений законодательства было решено выделить отдельное юрлицо. Для этого и издали указ. Но когда поработали, разобрались, подсчитали – стало ясно, что лучше остаться в рамках Фонда поддержки предпринимательства», – рассказал Кисеев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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