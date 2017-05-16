Дорогу с ЖБИ в центр заблокировали неподелившие дорогу «Богдан» и троллейбус (ФОТО)

Публикации за 16.05.17

На перекрёстке улиц Малышева и Мира около 19-15 столкнулись троллейбус и маршрутный автобус. Проезд по центральной улице из микрорайонаЖБИ полностью блокирован.

Как передаёт корреспондент NDnews.ru, оба вида общественного транспорта поворачивали с улицы Малышева налево в сторону УрФУ и буквально притерлись друг к другу. В результате перекрыты две полосы по Малышева в сторону центра, проезд возможен по довольно узкому участку крайней правой полосы. Трамваи в центр двигаться не могут. Сейчас участники ДТП ждут приезда гаишников. Вероятно, в ближайшее время в этом направлении уже скопилась внушительная пробка.

Екатеринбург,, Служба информации

Екатеринбург,. Другие новости 16.05.17

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