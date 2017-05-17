В Екатеринбурге пройдет крупный турнир по ММА – без допинга (ФОТО)

Публикации за 17.05.17

На следующей неделе в Екатеринбурге впервые пройдет турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global. В рамках вечера состоятся девять боев. Одно из главных условий к спортсменам – никакого допинга.

Как передает корреспондент NDNews.ru, мероприятие состоится 25 мая в ДИВСе. Как рассказал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев, раньше в Екатеринбурге не проводилось столь крупных турниров по ММА, но теперь столица Урала готова к этому морально. «В Екатеринбурге большой интерес к единоборствам, за что хочется сказать отдельное спасибо нашим коллегам: они приучили публику к этому», – рассказал Гаджиев.

Здесь и далее: фото предоставлено организаторами турнира

На турнире состоится поединок между екатеринбургским бойцом Венером Галиевым по прозвищу «Башкир» и одним из лучших легковесов планеты Диего Брандао из Бразилии. «Диего имеет огромный опыт выступления в UFC, недавно в Дагестане он выиграл у местной звезды. В со-главном поединке вечера встретятся бойцы легкой весовой категории Мурад Мачаев и бразилец Ари Сантос. Будут спортсмены из Москвы и Старого Оскола и других городов. Несколько человек будет из Свердловской области. Будут новички, которые выступят впервые, и это тоже будет интересно зрителю. Этим событием будет жить весь мир российского ММА, это я гарантирую», – подчеркнул Гаджиев.

Отдельно участники пресс-конференции затронули тему допинга в профессиональном ММА. «Допинг в ММА появился лет 10-15 назад, и как только люди, которые это употребляли и употребляют сейчас, пересекут возраст в 40-50 лет, они сразу скажут, что это недопустимо, начнут задумываться. Допинг по истечении времени дает спортсмену проблемы с функционалом, влияет на психику. У Fight Nights Global есть допинг-контроль, после турнира мы берём четыре пробы, упаковываем и отправляем в Португалию (потому что даже в Москве таких лабораторий нет). Это носит пока предупредительный и педагогический характер. В дальнейшем мы займемся этим серьезнее», – подчеркнул Гаджиев.

В целом, представители Fight Nights Global высоко оценили уровень развития культуры единоборств в Екатеринбурге, а также прокомментировали наиболее значимые бои, которые проводились в столице Урала. «В Екатеринбурге и ранее были поединки, которые прошли с большим общественным резонансом. Хочу сказать, что это очень тяжелый труд организаторов, и всех, кто этим занимается. Во всех регионах бывают поединки с неоднозначным судейством. Многие выводы и идеи продвигаются за счёт «сарафанного радио». Если говорить о поединке Штырков – Сильва, я не считаю, что Штыков выиграл. Но и «мешком» он, при этом, тоже не был. Штыркова здесь позиционируют как главную «звезду» ММА. У него вполне приличный уровень. Когда спортсмен постоянно выступает в родном городе, «дома», и его соперники при этом не широко известны публике, – это определённым образом дискредитирует бойцов.

Штырков очень достойно смотрелся бы везде. Если он захочет завтра выступить в Fight Nights Global – мы его примем, потому он выступает на хорошем уровне», – отметил Гаджиев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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