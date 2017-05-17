Дело серийных екатеринбургских угонщиков отправлено в суд (ФОТО)

Публикации за 17.05.17

Екатеринбургские следователи завершили расследование уголовного дела о кражах автомобилей на территории города.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, двое местных жителей в 2015 и 2016 годах похитили шесть автомобилей и покушались на кражу еще одного. Сначала злоумышленники «практиковались» на отечественных машинах – их добычей стали четыре «Лады». Затем они угнали Kia Rio и Hyundai Solaris. После попытки похитить внедорожник Hyundai Santa Fe обвиняемые были задержаны.

Группу угонщиков, орудующих в микрорайоне Юго-Западный, сыщики задержали 26 октября 2016 года. В этот день с помощью специального оборудования соучастники вскрыли автомобиль «Hyundai Santa Fe» на улице Островского. Один из них должен был отогнать и спрятать машину, однако буквально через несколько десятков метров автомобиль заглох. Завести двигатель еще раз похититель не смог, поэтому ему пришлось бросить добычу посреди улицы и пересесть в машину к подельнику. Через некоторое время сотрудники полиции их задержали. Угонщиками оказались двое местных жителей 1985 и 1991 годов рождения. Один работал таксистом, другой экспедитором. Старший ранее судим за кражу.

В автомобиле задержанных найдено электронное устройство, с помощью которого можно считывать, записывать и эмулировать сигналы охранных сигнализаций. В памяти прибора содержалось большое количество уже записанных кодов для различных автомобилей. Обвиняемые длительное время следили за машинами, сканируя и сохраняя коды их сигналов. Похищенные машины они прятали в безлюдных местах города, а позже сбывали. Общий ущерб, причиненный автовладельцам, составил более полутора миллионов рублей.

В отношении владельца «Hyundai Solaris» злоумышленники совершили преступление дважды: после угона они связались с ним и предложили вернуть машину за 50 тысяч рублей. Гражданин деньги перевел, но своего автомобиля так и не увидел. Все эпизоды объединены в одно уголовное производство. Обвиняемым грозит пять и шесть лет лишения свободы.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.05.17

В Екатеринбурге пройдет крупный турнир по ММА – без допинга (ФОТО). / Дополнение к анонсам. / Романа Павлюченко дисквалифицировали на 4 матча за оскорбление форварда «Локомотива». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»