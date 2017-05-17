Житель Асбеста не смог спасти раненого им оппонента и пойдет под суд

Публикации за 17.05.17

В Асбесте полиция по горячим следам задержала местного жителя, подозреваемого в убийстве.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 14 мая около двух часов ночи в дежурную часть от диспетчера станции скорой помощи поступил сигнал, что в поселке 101 квартал, в одном из домов на улице Долонина обнаружен труп мужчины с ножевым ранением груди. На место происшествия сразу же выехала группа немедленного реагирования полиции и тут же задержала подозреваемого.

Выяснилось, что убитый, ранее судимый за тяжкие преступления, гостил и выпивал у своей подруги. Между ними произошла ссора, и женщина выгнала приятеля. После этого дама созвонилась с их общим знакомым и пожаловалась на поведение гостя. Тот пообещал «разобраться», созвонился с обидчиком и пригласил его вернуться и поговорить. Однако диалог не заладился, и «защитник» нанес потерпевшему смертельное ранение.

В СУ СК добавляют, что злоумышленник пытался оказывать потерпевшему первую помощь, но тщетно: раненый скончался еще до прибытия вызванной для него скорой помощи.

Асбест, Служба информации РИА «Новый День»

Асбест. Другие новости 17.05.17

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