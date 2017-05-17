Чешские постановщики опустят зрителей на дно морское – в Екатеринбурге премьера оперы «Русалка» (ФОТО)

Публикации за 17.05.17

19 мая в Екатеринбургском театре оперы и балета состоится премьера оперы «Русалка» Антонина Дворжака. Чешскую оперу ставила чешская постановочная команда: они погрузят зрителей на дно морское, где происходят чудеса и волшебные превращения. Как подчеркивает режиссер Томаш Пилар, «Русалка» – спектакль для детей и взрослых. Первым интересно будет наблюдать за Ежибабой, Принцем и Водяным, вторым – переживать историю любви и прощения.

Первая постановка оперы Дворжака состоялась 31 марта 1901 года на сцене Национального театра Праги (Чехия). Вся музыка «Русалки» – самобытно национальна, а вместе с тем типично дворжаковская. Логичен в этом случае был выбор постановочной команды для нового спектакля Екатеринбургского театра оперы и балета. Создатели премьеры – молодые чешские художники Павел Кодеда (сценограф), Ивана Миклошкова (художник по костюмам), Даниэль Тесар (художник по свету) и режиссер Томаш Пилар, художественный руководитель Оперного театра Пльзена. Музыкальным руководителем постановки выступил Оливер фон Дохнаньи, главный дирижер Екатеринбургского Оперного.

В результате работы получился по-детски сказочный и по-взрослому трогательный спектакль. Зрителю нужно приготовиться, что придется то «нырять», то «выныривать». Половина действия оперы происходит на дне морском, где правит грозный, но любящий Водяной. А половина – на суше, где варит зелья огромная и властная Ежибаба, и где Русалка встречает свою несчастную любовь – Принца.

Как рассказал режиссер спектакля Томаш Пилар, он постарался сделать оперу для всей семьи.

«Я хотел сделать поэтичную историю для всех возрастов, поэтому использовал современный подход, но за основу взял классический материал и в абстракцию не уходил. «Русалка» – это многослойная история. Для детей она интересна, потому что здесь есть Принц, Водяной. Ежибаба. А для взрослых – тем, что это глубокая история о любви, смерти, всепрощении. Для меня лично здесь самое важное – именно всепрощение: как бы судьба не наносила удары, если ты смог простить, это самое ценное, что ты можешь сделать в жизни», – рассказал Томаш.

Отдельно стоит остановиться на костюмах, которые создавала Ивана Миклошкова. Художник вдохновлялась коллекциями прет-а-порте от знаменитых кутюрье и каждый герой выглядит так, будто сошел с подиума. В костюмах множество деталей, которые можно рассматривать бесконечно. Сказочный мир окутан холодными оттенками – на героев смотришь, словно через толщу воды. Реальный мир людей – полон красок, особенно красных оттенков, символизирующих страсть, энергию и кровь.

Добавим, что ставить «Русалку» было очень непросто. Во-первых, екатеринбургским солистам пришлось учить и исполнять либретто на чешском языке, в котором много согласных и мало гласных. Во-вторых, музыка Дворжака очень «плотная» и дирижеру пришлось поработать на партитурой.

«Дворжак любил писать «плотный» оркестр, надо было убирать немного динамики. Если бы мы играли, как написано, не было бы слышно певцов. Как я говорю, это была бы не «Русалка», это был бы аквариум», – смеется Оливер фон Дохнаньи.

Солисты со своей задачей тоже справились, хотя и пришлось много поработать над произношением и непростой чешской речью. Но сегодня режиссер Томаш Пилар признался, что он не понимает – поют это настоящие чехи или все же русские на чешском языке.

Премьерные показы спектакля состоятся 19, 20 и 21 мая.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 17.05.17

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