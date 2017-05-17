Из-за капитального ремонта улицы Московской автобусы пустят в объезд

Публикации за 17.05.17

В ЕМУП МОАП уточнили, как изменится работа общественного транспорта в связи с капитальным ремонтом улицы Московской.

Как передает корреспондент NDNews.ru, дорожные службы закроют на ремонт улицу на отрезке от Щорса до Хасановской с 20 мая по 10 июля включительно. Реконструкция этого участка станет вторым этапом дорожных работ. На первом этапе строители перекрывали Московскую от бульвара Денисова-Уральского до улицы Волгоградской.

В ЕМУП МОАП сообщают, что из-за закрытия части улицы в объезд пустят автобусы маршрута №76 «Зоологическая – Синие Камни». В период ремонтных работы они будут следовать по улицам: Волгоградская, Московская, Щорса, Сурикова, Фурманова, далее по маршруту. При этом будет временно перенесена остановка «Шаумяна» на улицу Щорса, отменен остановочный пункт «Московская» на Фурманова и появится остановка «Серова» по улице Сурикова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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