NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 17.05.17

Из-за капитального ремонта улицы Московской автобусы пустят в объезд

Из-за капитального ремонта улицы Московской автобусы пустят в объезд

В ЕМУП МОАП уточнили, как изменится работа общественного транспорта в связи с капитальным ремонтом улицы Московской.

Как передает корреспондент NDNews.ru, дорожные службы закроют на ремонт улицу на отрезке от Щорса до Хасановской с 20 мая по 10 июля включительно. Реконструкция этого участка станет вторым этапом дорожных работ. На первом этапе строители перекрывали Московскую от бульвара Денисова-Уральского до улицы Волгоградской.

В ЕМУП МОАП сообщают, что из-за закрытия части улицы в объезд пустят автобусы маршрута №76 «Зоологическая – Синие Камни». В период ремонтных работы они будут следовать по улицам: Волгоградская, Московская, Щорса, Сурикова, Фурманова, далее по маршруту. При этом будет временно перенесена остановка «Шаумяна» на улицу Щорса, отменен остановочный пункт «Московская» на Фурманова и появится остановка «Серова» по улице Сурикова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.05.17

Чешские постановщики опустят зрителей на дно морское – в Екатеринбурге премьера оперы «Русалка» (ФОТО). / От Свердловской области на поездку в Корею претендуют 19 спортсменов. / Членам «банды Тропиканки» вынесли приговор. Главарь семейной группировки отправится в колонию на 13,5 лет (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter