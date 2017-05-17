В санатории «Обуховский» 8-летнюю девочку насильно напоили нафтизином / Ребенка на скорой увезли с отравлением (ДОКУМЕНТ)

Публикации за 17.05.17

Три восьмилетних девочки в детском лагере санатория «Обуховский» заставили свою сверстницу выпить стакан с каплями «Нафтизин». Капли для носа с сосудосуживающим эффектом вызвали у ребенка острое отравление. Об инциденте агентству рассказал отец пострадавшей Евгений Седун.

«Дочка заехала в санаторий на 21 день, до 19 мая. На протяжении всего этого времени ее соседки по блоку над ней издевались, пинали. Она говорит, что воспитателям жаловалась, но мер не принималось. В пятницу, 12 мая, перед сончасом три девочки намешали в стакан «Нафтизин», клей, еще что- то, она выпила стаканчик. Намешали еще один. Она его пригубила, и больше не смогла, убежала. После сончаса пошла к воспитателю, рассказала. Проводили к местному врачу. Решили, видимо, на местном уровне разобраться, сделали промывание», – изложил Евгений версию ЧП со слов дочери. После промывания ребенку лучше не стало, она была заторможена, жаловалась на сильную головную боль и боль в животе. Сотрудники санатория вызывали скорую. В детском отделении Камышловской ЦГБ пострадавшей поставили диагноз «медикаментозное отравление «Нафтизином».

«Самое неприятное, что матери девочки врачи позвонили уже ближе к одиннадцати вечера, после госпитализации. Персонал лагеря мало того, что в известность не поставил, – воспитатели запретили звонить родителям нашему старшему ребенку, который отдыхает в этом же лагере», – отметил Евгений. Персонал санатория утверждает, что маму все-таки оповестили, но та сама приняла решение забрать дочь уже из городского стационара.

Администрация лагеря узнала о происшествии уже вечером, спустя примерно часов пять после инцидента. Медсестра, по словам начальника лагеря Людмилы Паршаковой, немедленно связалась с педиатром, и по его рекомендации вызвала скорую помощь. Что касается девочек, которые отравили свою соседку, с ними провели воспитательную беседу – без особого успеха.

«У одной девочки мама отказалась приехать, у второй, чьи капельки были, у нее бабушка – опекун, она приехала сразу. Раскручивали их, раскручивали, они сначала глаза в пол, потом сознались. Бабушка спрашивает: а чего сами-то не пили нафтизин – снова потупили глазки, молчат», – рассказала об итогах беседы Паршакова.

Как сообщили родители девочки, сейчас она полностью оправилась от отравления. Отец ребенка на следующий день после ЧП написал заявления в полицию, прокуратуру, и в аппарат по правам человека по Свердловской области.

Камышлов, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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