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Екатеринбург

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Публикации за 17.05.17

Бывшего замначальника уральской колонии приговорили к 3 годам «строгача» за вымогательство

Бывшего замначальника уральской колонии приговорили к 3 годам «строгача» за вымогательство

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор по делу бывшего замруководителя ИК № 10 Валерия Кардашина. Сотрудник ГУФСИН вымогал с заключенных взятки, обещая усложнить им пребывание в колонии в случае отказа.

Как ранее сообщал NDNews.ru, Валерия Кардашина обвиняли по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки путем вымогательства»). По версии следствия, в 2014 году, будучи замначальника колонии, он заставил осужденного отремонтировать его «Форд Мондео» 2007 года выпуска, причем запчасти осужденный должен был купить за свой счет, заодно Кардашин потребовал купить коврики в машину его супруги. В случае отказа замначальника колонии обещал осужденному ухудшить условия его жизни в колонии и привлечь к дисциплинарной ответственности, что помешало бы преступнику выйди по УДО. Взятку правоохранители оценили в 40 тысяч рублей.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, суд назначил наказание Валерию Кардашину в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с лишением права на срок 2 года занимать должности на государственной службе, а также в правоохранительных органах Российской Федерации, связанных с осуществлением функций представителя власти, а также с лишением специального звания – подполковник внутренней службы. Приговор суда в законную силу не вступил.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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