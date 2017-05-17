РУСАДА придумала приложение для спортсменов, чтобы отличать допинг от разрешенных лекарств (ФОТО)

Публикации за 17.05.17

Российское антидопинговое агентство выпустило бесплатное мобильное приложение, которым могут пользоваться спортсмены, тренеры, спортврачи и вообще все желающие. Оно позволяет отсканировать штрих-код препарата и узнать, входит ли он в число запрещенных или не считается допингом, и его можно смело употреблять. NDNews.ru протестировал новинку от РУСАДА.

Приложение «Антидопинг ПРО» доступно для скачивания в AppStore и в GooglePlay. Есть и десктопная версия. Все они не требуют регистрации. Пользователю только нужно заполнить общие данные о себе. Во-первых, выбрать тип юзера. Это может быть спортсмен, тренер, фармацевт, врач, родитель, администратор. Есть также вариант «другое». Во-вторых, нужно выбрать вид спорта. В мобильной версии предлагается указать возраст. В десктопной, более широкой, возраст не важен, но нужно указать пол и период – соревновательный или внесоревновательный.

Приложения для iOS и Android предлагают отсканировать штрих-код препарата – и узнать, можно ли его употреблять тому или иному спортсмену, находится ли субстанция в актуальном списке запрещенных лекарств WADA (он обновляется раз в год). Можно ввести название и вручную, а, например, в версии для ПК проверить препарат можно только вбив его наименование в специальное поле.

Интересно, что мобильная версия пока распознает не все лекарства. Зачастую система при попытке отсканировать штрих-код выдает следующее предупреждение «Препарат не найден. Убедитесь, что вы считываете штрих-код завода-изготовителя (указан на упаковке)». Десктопная версия более полная и «узнает» даже те субстанции, которые не «видят» мобильные.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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