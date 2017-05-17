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Екатеринбург

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Публикации за 17.05.17

РУСАДА придумала приложение для спортсменов, чтобы отличать допинг от разрешенных лекарств (ФОТО)

РУСАДА придумала приложение для спортсменов, чтобы отличать допинг от разрешенных лекарств (ФОТО)

Российское антидопинговое агентство выпустило бесплатное мобильное приложение, которым могут пользоваться спортсмены, тренеры, спортврачи и вообще все желающие. Оно позволяет отсканировать штрих-код препарата и узнать, входит ли он в число запрещенных или не считается допингом, и его можно смело употреблять. NDNews.ru протестировал новинку от РУСАДА.

Приложение «Антидопинг ПРО» доступно для скачивания в и в . Есть и . Все они не требуют регистрации. Пользователю только нужно заполнить общие данные о себе. Во-первых, выбрать тип юзера. Это может быть спортсмен, тренер, фармацевт, врач, родитель, администратор. Есть также вариант «другое». Во-вторых, нужно выбрать вид спорта. В мобильной версии предлагается указать возраст. В десктопной, более широкой, возраст не важен, но нужно указать пол и период – соревновательный или внесоревновательный.

Новый День: РУСАДА придумала приложение для спортсменов, чтобы отличать допинг от разрешенных лекарств (ФОТО)

Приложения для iOS и Android предлагают отсканировать штрих-код препарата – и узнать, можно ли его употреблять тому или иному спортсмену, находится ли субстанция в (он обновляется раз в год). Можно ввести название и вручную, а, например, в версии для ПК проверить препарат можно только вбив его наименование в специальное поле.

Новый День: РУСАДА придумала приложение для спортсменов, чтобы отличать допинг от разрешенных лекарств (ФОТО)

Интересно, что мобильная версия пока распознает не все лекарства. Зачастую система при попытке отсканировать штрих-код выдает следующее предупреждение «Препарат не найден. Убедитесь, что вы считываете штрих-код завода-изготовителя (указан на упаковке)». Десктопная версия более полная и «узнает» даже те субстанции, которые не «видят» мобильные.

Новый День: РУСАДА придумала приложение для спортсменов, чтобы отличать допинг от разрешенных лекарств (ФОТО)
Новый День: РУСАДА придумала приложение для спортсменов, чтобы отличать допинг от разрешенных лекарств (ФОТО)
Новый День: РУСАДА придумала приложение для спортсменов, чтобы отличать допинг от разрешенных лекарств (ФОТО)
Новый День: РУСАДА придумала приложение для спортсменов, чтобы отличать допинг от разрешенных лекарств (ФОТО)
Новый День: РУСАДА придумала приложение для спортсменов, чтобы отличать допинг от разрешенных лекарств (ФОТО)

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.17

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