Уральский трубный завод подал заявку в УФАС на приобретение голосующих акций ОАО «Первоуральское рудоуправление»

Публикации за 17.05.17

В УФАС по Свердловской области поступило ходатайство ОАО «Уральский трубный завод» о даче согласия на приобретение голосующих акций ОАО «Первоуральское рудоуправление».

Как сообщили в ведомстве, в соответствии с текущим законодательством управление информирует, что конкуренты и контрагенты ОАО «Уральский трубный завод» и ОАО «Первоуральское рудоуправление», а также третьи лица вправе направить в адрес Свердловского УФАС России: ул. Московская, д. 11, г. Екатеринбург, 620014 или по электронной почте: to66@fas.gov.ru сведения о влиянии указанной сделки на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках, с приложением информации и сведений, предусмотренных ст. 44 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Срок рассмотрения ходатайства будет длиться до 3 июля этого года.

Добавим, что ОАО «Уральский трубный завод» является одним из крупнейших предприятий Урала по выпуску трубной продукции. Предприятие занимается выпуском металлоконструкций для возведения зданий и сооружений. Численность персонала на предприятии составляет 2 000 человек.

Первоуральское рудоуправление специализируется на выпуске железно-ванадиевого концентрата, щебня из природного камня и плотных пород различных фракций. Отходы ообогащения используются для изготовления асфальтобетонных смесей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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