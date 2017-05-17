В Екатеринбурге пять кварталов частного сектора возле Южного автовокзала заменят на многоэтажки (ФОТО)

Публикации за 17.05.17

18 мая пройдут публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в квадрате улиц Щорса – 8 Марта – Островского – Московская. На суд общественности вынесут проекты строительства многоэтажек, которые должны заменить аварийные частные дома на юге Екатеринбурга. В перспективе эти кварталы станут частью микрорайона «Юг-Центр».

Министерство строительства Свердловской области приступает к завершающему этапу формирования перспективного микрорайона «Юг-Центр» в Екатеринбурге. 18 мая пройдут публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в квадрате улиц Щорса – 8 Марта – Островского – Московская.

На сегодняшний день микрорайон «Юг-Центр» не завершен. Большая его часть застроена современными многоэтажными жилыми комплексами с магазинами и офисами, а также новыми школами, детским садами и торговыми центрами. Но западная часть микрорайона, примыкающая к улице Московской, состоит в основном из частных домов, большинство из которых находятся в аварийном состоянии. Их жильцы более пяти лет ожидают расселения, поскольку не имеют средств на покупку недвижимости. Кроме того, частный сектор стоит вплотную к улице Московской, не позволяя расширить проезжую часть. В полной реконструкции нуждаются также улицы Островского, Циолковского, Авиационная и Айвазовского, находящиеся внутри одноэтажной деревянной застройки.

Проект планировки и межевания кварталов предполагает строительство более 400 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, что согласуется с Генпланом развития Екатеринбурга. Кроме того, планируется увеличить в несколько раз количество парковок, и также территорию общего пользования.

На суд участников публичных слушаний вынесут проекты двух жилых комплексов на улице Московской и трех – на улице Островского. В квадрате улиц Щорса – Московская – Циолковского – Айвазовского планируется строительство 9 домов высотой от 18 до 26 этажей, объединенных единой стилобатной частью, двух подземных паркингов – на 120 и 400 машиномест, а также одного пятиэтажного наземного паркинга на 300 машиномест.

Второй квартал в квадрате улиц Циолковского – Московская – Авиационная – Айвазовского будет застроен домами от 5 до 33 этажей с двумя подземными паркингами на 400 машиномест каждый. Кроме того, в каждом из кварталов будет располагаться детский сад. Кварталы на улице Островского будут застроены жилыми домами от 9 до 25 этажей с подземными паркингами, а также одним детским садом и двумя школами.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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