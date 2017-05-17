Как готовить в полной темноте – мастер-класс от незрячего повара (ВИДЕО)

Публикации за 17.05.17

В Екатеринбурге провели мастер-класс, в котором слабовидящие и люди с нормальным зрением смогли оказаться буквально в одной тарелке и приготовить совместное блюдо – в данном случае речь шла о салате.

Как передает корреспондент NDNews.ru, инициаторами акции Team Building стали активисты организации «Белая трость». Участники готовили и сервировали стол для гостей в абсолютной темноте. Уже при свете все собравшиеся посмотрели, что у них получилось, и попробовали блюда. Мероприятие прошло в рамках Декады инклюзии, направленной на взаимодействие жителей региона с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Мастер-класс проводил Родион Миннхинов – человек, зрение у которого работает только на пять процентов, но несмотря на это занимающий должность повара в одном из городских ресторанов. По его словам, одной из главных проблем было уследить за тем, чтобы и зрячие и незрячие в условиях полной темноты не поранили себя ножами.

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Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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