Свердловского гаишника отправили в колонию за покрывание дальнобойщиков-нарушителей и взятки

Публикации за 17.05.17

В Екатеринбурге осудили бывшего сотрудника ГИБДД, который за взятки закрывал глаза на нарушения ПДД дальнобойщиками. Предприимчивый полицейский ради наживы открыл несколько банковских счетов, ему удалось «заработать» более 300 тысяч рублей.

Все преступления были совершены в октябре 2015-го – феврале 2016 года. В это время 30-летний полицейский занимал должность заместителя командира отдельного взвода ДПС ГИБДД МО МВД России «Ревдинский». Чаще всего сотрудник ДПС брал взятки с дальнобойщиков, в ответ не оформляя протоколы о нарушении водителями ПДД. В общей сумме он получил около 300 тысяч рублей, причем деньги поступали ему на банковские счета. Преступление вскрылось после совместной работы СУ СК, ФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Полицейского судили по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя»), а также по ч.1 ст.291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество – получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей»), ч.3 ст.30, ч.5 ст.33, ч.1 ст.291.2 УК РФ («Покушение на пособничество в мелком взяточничестве, то есть получении, даче через посредника взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей») и п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки за незаконное бездействие в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, совершённое в крупном размере»).

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил лишить осужденного права занимать должности на государственной и муниципальной службе на 3 года.

Добавим, осужденный сегодня – не первый из сотрудников региональной ГИБДД, кто «работал» по этой схеме. Ранее бывший командир взвода полка дорожно-патрульной службы УГИБДД по Свердловской области Анатолий Ковачев получил 3,5 года колонии за аналогичное преступление. Полицейскому платили за «временную слепоту» в отношении некоторых водителей большегрузов. Предприниматели сообщали гаишнику номера машин и фамилии водителей, на нарушения которых не стоит обращать внимания. Дальнобойщик уезжал без штрафа, а на банковскую карту Ковачева падали деньги. Заодно по той же схеме он «работал» с легковушками друзей и родственников предпринимателей. По оценке следователей, гаишник «заработал» таким образом 350 тысяч рублей, привлечения к ответственности избежали более десятка водителей.

«Выявили и изобличили нерадивого сотрудника, о котором идет речь, сыщики подразделения собственной безопасности областного полицейского главка в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Представитель ГИБДД и его непосредственный начальник были в кратчайший срок уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а еще один руководитель осужденного привлечен к строгой дисциплинарной ответственности – за упущение в работе с личным составом, ему объявлен выговор. С целью профилактики подобного рода ЧП впредь сегодняшний приговор суда будет доведен до всего личного состава гарнизона», – сообщил NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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