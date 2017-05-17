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Публикации за 17.05.17

«Стоит ли упоминать про секс-шоп в художественной школе?»: Гордума Екатеринбурга пишет письмо-просьбу Куйвашеву

«Стоит ли упоминать про секс-шоп в художественной школе?»: Гордума Екатеринбурга пишет письмо-просьбу Куйвашеву

Гордума Екатеринбурга намерена обратиться к врио губернатора Евгению Куйвашеву с просьбой передать в муниципальную собственность памятник архитектуры «Дом доктора И.О. Сяно», в котором располагается детская художественная школа №1.

Но неожиданно вопрос осложнился информацией о других арендаторах здания – депутаты поспорили, стоит ли сообщать главе региона о секс-шопе, который располагается в подвале.

Как передает корреспондент NDNews.ru, с инициативой обращения к Куйвашеву выступили чиновники управления культуры Екатеринбурга. По их мнению, передача архитектурного памятника муниципалитету позволит существенно снизить финансовые затраты художественной школы. Сегодня на оплату аренды, коммунальных услуг и содержание здания уходит до 4,5 миллионов рублей. Кроме того, в образовательном учреждении остро стоит проблема размещения учеников – обучение проходит в три смены из-за нехватки школьных классов. Сейчас детская школа арендует первый этаж и вынуждена делить второй с областным управлением по охране памятников, а подвал здания и вовсе занимает магазин интимных товаров. О последних подробностях в письме к главе региона не упоминалось, но сегодня на заседании комиссии по местному самоуправлению депутаты попросили их подчеркнуть.

С этим предложением категорически не согласился Олег Хабибуллин. «Вы написали четыре страницы, это даже секретарь не вычитает. Из обращения вообще непонятно, как смена собственника поможет школе, – обратился он к докладчикам из управления культуры. – И необязательно упоминать о секс-шопе в подвале и областном учреждении на втором этаже, это размывает тему письма и не решит вашу проблему». Также депутат поинтересовался, рассматривало ли руководство школы вариант с переездом в другое здание. «Самый лучший вариант – остаться в стенах этого здания. Дух архитектурного памятника позволяет воспитывать учеников художественной школы», – заметила представительница администрации города. «Вот и напишите про дух! И про секс-шоп!» – загалдели остальные депутаты.

В итоге народные избранники договорились принять обращение к Куйвашеву на основном заседании думы, но рекомендовали управлению культуры внести необходимые поправки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.17

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