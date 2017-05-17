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Публикации за 17.05.17

Начальник ОВД Первоуральска Олег Грехов уходит в отставку

Начальник ОВД Первоуральска Олег Грехов уходит в отставку

Начальник ОВД Первоуральска Олег Грехов уходит в отставку.

Об этом NDNews.ru сообщил источник, близкий к руководству ГУ МВД по Свердловской области. По его словам, Грехов нашел новое место службы в Москве – конкретные сроки и персоналия преемника не раскрывается.

Пресс-секретарь ОВД Первоуральска Ольга Останина не стала опровергать, равно как и подтверждать, отставку полицейского, сообщив только, что врио начальника ОМВД России по г. Первоуральску на должность пока не назначался.

Другой собеседник агентства – в ГУ МВД по Свердловской области подверг сомнению перевод Грехова на службу в Москву, не исключив, впрочем, возможности отставки офицера.

Временно исполняющим обязанности начальника МО МВД РФ «Первоуральский» заместитель начальника полиции ГУ МВД РФ по Свердловской области Олег Грехов был назначен в начале июня 2015 года.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День

Первоуральск. Другие новости 17.05.17

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