В Екатеринбурге автомобилист, не пожелавший расстаться с тонировкой, загремел на 4 суток

Публикации за 17.05.17

В Екатеринбурге автомобилист «доспорился» с инспекторами ГИБДД до 4 суток административного ареста. Мужчина не пожелал отдирать от стекол своего автомобиля тонировочную пленку.

Излишне принципиального любителя тонировки сотрудники ГИБДД остановили вчера. После проведения замеров светопропускания стекол автомобиля было установлено, что требования ГОСТ не соблюдаются. А после того, как гаишники проверили автомобилиста по базе, выяснилось, что он уже не в первый раз попался на этом правонарушении. «В отношении водителя вновь был составлен административный материал, гражданин доставлен в суд. В судебном заседании мужчина вину в совершении правонарушения не признал. Пояснил, что ранее нанесенная им тонировка, в отношении которой вынесено требование, им удалена, и уже после этого на передние стекла автомобиля он снова сделал тонировку», – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.

Судья вынес постановление об административном правонарушении и назначил злостному нарушителю наказание в виде административного ареста на четверо суток.

В полиции напомнили, что в соответствии с требованиями части 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств, следует наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. При этом сотрудники ГИБДД могут потребовать оторвать пленку на месте – и на практике чаще всего так и происходит. Сопротивляющиеся получают протокол и доставляются в суд. Административный арест может быть назначен на срок до 15 суток.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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