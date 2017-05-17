Градсовет одобрил планы по застройке квартала у Царского моста

Публикации за 17.05.17

Градсовет одобрил концепцию застройки исторического квартала у Царского моста. На этом участке появится жилой комплекс с домами средней этажности с детским садом и парковкой. Весьма вероятно, что здесь возведут и музей истории этого места.

Речь идет о концепции застройки территории в границах улиц Степана Разина – Декабристов – Чапаева – Тверитина. Сегодня вариант нового квартала обсудили на Градсовете. «В соответствии с представленной концепцией будущей застройки, компания «Форум-Групп» планирует возвести на участке общей площадью 2 гектара жилой микрорайон с домами средней этажности (от 5 до 9 этажей). Квартал должен стать тактичным дополнением к исторически сформировавшейся архитектуре района и не будет входить в противоречие с предполагаемой высотной застройкой территории возле недостроенной телебашни», – сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области. Новый квартал, где на 32 тысячах квадратных метров будут проживать около 800 человек, предполагает возведение 1,5 тысяч «квадратов» коммерческих площадей, встроенный детсад, мини-маркет, кафе и парковку на 550 машиномест. Проект разрабатывался с учетом консультаций специалистов, была проведена историко-культурная экспертиза, проводились необходимые археологические раскопки. Разработчики проекта сообщили: возведение нового квартала существенно не повлияет на существующую транспортную загрузку района, а для улучшения дорожного движения предложено организовать сквозное движение по улице Тверитина на участке от улицы Степана Разина до улицы Чапаева. И, конечно, в ходе застройки город избавится от ветхих жилых домов.

Советник Российской академии архитектуры и строительных наук Михаил Вяткин оценивая проект, подчеркнул, что он не испортит историческое место: «когда с архитекторами мы смотрели этот проект, то прорабатывали все видовые точки. В проекте все очень хорошо вписывается в существующую архитектуру. Для сохранения памяти об истории места, где планируется застройка, имеет смысл создать музей, где будет показано, что на этой территории было ранее». Территория застройки согласована для дальнейшей разработки планировочной документации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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