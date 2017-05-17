NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 17.05.17

Градсовет одобрил планы по застройке квартала у Царского моста

Градсовет одобрил планы по застройке квартала у Царского моста

Градсовет одобрил концепцию застройки исторического квартала у Царского моста. На этом участке появится жилой комплекс с домами средней этажности с детским садом и парковкой. Весьма вероятно, что здесь возведут и музей истории этого места.

Речь идет о концепции застройки территории в границах улиц Степана Разина – Декабристов – Чапаева – Тверитина. Сегодня вариант нового квартала обсудили на Градсовете. «В соответствии с представленной концепцией будущей застройки, компания «Форум-Групп» планирует возвести на участке общей площадью 2 гектара жилой микрорайон с домами средней этажности (от 5 до 9 этажей). Квартал должен стать тактичным дополнением к исторически сформировавшейся архитектуре района и не будет входить в противоречие с предполагаемой высотной застройкой территории возле недостроенной телебашни», – сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области. Новый квартал, где на 32 тысячах квадратных метров будут проживать около 800 человек, предполагает возведение 1,5 тысяч «квадратов» коммерческих площадей, встроенный детсад, мини-маркет, кафе и парковку на 550 машиномест. Проект разрабатывался с учетом консультаций специалистов, была проведена историко-культурная экспертиза, проводились необходимые археологические раскопки. Разработчики проекта сообщили: возведение нового квартала существенно не повлияет на существующую транспортную загрузку района, а для улучшения дорожного движения предложено организовать сквозное движение по улице Тверитина на участке от улицы Степана Разина до улицы Чапаева. И, конечно, в ходе застройки город избавится от ветхих жилых домов.

Советник Российской академии архитектуры и строительных наук Михаил Вяткин оценивая проект, подчеркнул, что он не испортит историческое место: «когда с архитекторами мы смотрели этот проект, то прорабатывали все видовые точки. В проекте все очень хорошо вписывается в существующую архитектуру. Для сохранения памяти об истории места, где планируется застройка, имеет смысл создать музей, где будет показано, что на этой территории было ранее». Территория застройки согласована для дальнейшей разработки планировочной документации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.05.17

Транспортная реформа в Екатеринбурге начала политизироваться: депутаты гордумы вызвали чиновников на разговор. / В Екатеринбурге автомобилист, не пожелавший расстаться с тонировкой, загремел на 4 суток. / Начальник ОВД Первоуральска Олег Грехов уходит в отставку.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter