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Екатеринбург

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Публикации за 18.05.17

Житель Екатеринбурга поджег квартиру и выкинул из окна кошку, отрезав ей хвост и уши(ФОТО)

Житель Екатеринбурга поджег квартиру и выкинул из окна кошку, отрезав ей хвост и уши(ФОТО)

Жуткое ЧП случилось в доме по улице Чкалова в Академическом районе Екатеринбурга. Местный житель устроил пожар в своей квартире и отказался эвакуироваться, при этом выкинул из окна кошку, отрезав ей некоторые части тела.

Здесь и далее: фото службы спасения «Сова»
Здесь и далее: фото службы спасения «Сова»

Как передает корреспондент NDNews.ru, происшествие случилось накануне около девяти часов вечера. По информации службы спасения «Сова», горела квартира на четвертом этаже по адресу: улица Чкалова, 250. Прибывшие на место инцидента огнеборцы стали эвакуировать жильцов дома. Но владелец загоревшейся квартиры выходить отказался категорически. Мужчина только выкинул из окна свою кошку, а сам остался в квартире. В итоге пожарные вскрыли дверь и вывели его из жилья.

Новый День: Житель Екатеринбурга поджег квартиру и выкинул из окна кошку, отрезав ей лапы (ФОТО)

Мужчина громко матерился и вел себя неадекватно. После эвакуации странного жильца заковали в наручники, а позже отправили в наркодиспансер. Вместе с тем, как заявляют очевидцы в социальных сетях, переде тем, как выбросить кошку в окно, мужчина отрезал ей хвост и уши.

Новый День: Житель Екатеринбурга поджег квартиру и выкинул из окна кошку, отрезав ей лапы (ФОТО)

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщают, что площадь пожара составила 12 кв. метров. Из подъезда были эвакуированы 10 человек. Подробности ЧП сейчас выясняют дознаватели.

Новый День: Житель Екатеринбурга поджег квартиру и выкинул из окна кошку, отрезав ей лапы (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.05.17

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