Житель Екатеринбурга поджег квартиру и выкинул из окна кошку, отрезав ей хвост и уши(ФОТО)

Публикации за 18.05.17

Жуткое ЧП случилось в доме по улице Чкалова в Академическом районе Екатеринбурга. Местный житель устроил пожар в своей квартире и отказался эвакуироваться, при этом выкинул из окна кошку, отрезав ей некоторые части тела.

Здесь и далее: фото службы спасения «Сова»

Как передает корреспондент NDNews.ru, происшествие случилось накануне около девяти часов вечера. По информации службы спасения «Сова», горела квартира на четвертом этаже по адресу: улица Чкалова, 250. Прибывшие на место инцидента огнеборцы стали эвакуировать жильцов дома. Но владелец загоревшейся квартиры выходить отказался категорически. Мужчина только выкинул из окна свою кошку, а сам остался в квартире. В итоге пожарные вскрыли дверь и вывели его из жилья.

Мужчина громко матерился и вел себя неадекватно. После эвакуации странного жильца заковали в наручники, а позже отправили в наркодиспансер. Вместе с тем, как заявляют очевидцы в социальных сетях, переде тем, как выбросить кошку в окно, мужчина отрезал ей хвост и уши.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщают, что площадь пожара составила 12 кв. метров. Из подъезда были эвакуированы 10 человек. Подробности ЧП сейчас выясняют дознаватели.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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