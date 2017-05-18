В ИК-54 сбили квадрокотптер, везший осужденным смартфоны и симки (ВИДЕО)

Публикации за 18.05.17

Сотрудники ИК-54 сбили квадрокоптер, барражироваший над колонией.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, этой ночью сотрудники ИК-54 (Новая Ляля) – оперативного отдела, дежурной смены и караула предотвратили передачу запрещенных предметов осужденным при помощи радиоуправляемого квадрокоптера. Его обнаружили и сбили.

На территорию колонии пытались доставить 4 смартфона и СИМ-карты. По данному факту проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Лесной, служба информации РИА «Новый День»

Лесной. Другие новости 18.05.17

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