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Екатеринбург

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Публикации за 18.05.17

В ИК-54 сбили квадрокотптер, везший осужденным смартфоны и симки (ВИДЕО)

В ИК-54 сбили квадрокотптер, везший осужденным смартфоны и симки (ВИДЕО)

Сотрудники ИК-54 сбили квадрокоптер, барражироваший над колонией.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, этой ночью сотрудники ИК-54 (Новая Ляля) – оперативного отдела, дежурной смены и караула предотвратили передачу запрещенных предметов осужденным при помощи радиоуправляемого квадрокоптера. Его обнаружили и сбили.

На территорию колонии пытались доставить 4 смартфона и СИМ-карты. По данному факту проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Лесной, служба информации РИА «Новый День»

Лесной. Другие новости 18.05.17

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