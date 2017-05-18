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Екатеринбург

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Публикации за 18.05.17

Прошлым летом у екатеринбуржцев украли 2017 велосипедов / Топ-4 мест, откуда чаще всего уводят «железных коней»

Прошлым летом у екатеринбуржцев украли 2017 велосипедов Топ-4 мест, откуда чаще всего уводят «железных коней»

В Екатеринбурге начался велосезон, а вместе с ним регистрируются и первые преступления, связанные с кражей «железных коней». Только в прошлом году за лето у горожан похитили 2017 велосипедов. Эксперты составили список мест, откуда чаще всего угоняют велосипеды, а также посоветовали, что делать, чтобы не стать жертвой воров.

По словам представителей организации «Вело-город», в прошлом сезоне в Екатеринбурге крали по пять велосипедов в день. «По итогам первого квартала 2016 года на территории Свердловской области было зафиксировано 504 хищений, тогда как результат по итогам трех месяцев 2017 года – всего 131 преступление», – рассказали в «Вело-городе» со ссылкой на данные ГУ МВД России по Свердловской области.

Среди самых популярных мест, откуда крадут велосипеды, лидерство за подъездами жилых домов – причем не мешают ворам ни кодовые замки, ни видеонаблюдение, ни охрана. На втором месте – стоянки у торговых центров. Там скапливается слишком много людей, что играет велоугонщикам на руку. На третьем месте – рынки и остановки общественного транспорта. На четвертом – обычные металлические велопарковки, раскиданные по всему городу. Их специалисты предлагают рассматривать лишь как место для временной остановки – надолго оставлять в них велосипеды не стоит.

В «Вело-городе» рассказали, что нельзя оставлять велосипед без присмотра на долгое время в местах, откуда чаще всего крадут «железных коней». Причем непременно нужно приковывать велосипед массивной цепью и замком типа u-lock. «Если же дорогой замок и тяжелая цепь для вас – не самый удачный вариант, обзаведитесь двумя-тремя тросиками и пристегивайте велосипед за все части сразу: раму, колеса, вилку. Перспектива возиться с несколькими замками, скорее всего, отпугнет вора», – отметили эксперты.

Помочь может яркая ливрея рамы, необычная атрибутика, словом, все то, что отличает ваш велосипед от других. Слишком приметный может отпугнуть вора.

Также эксперты советуют хранить фото велосипеда в разных ракурсах, в том числе – серийного номера, который находится в месте соединения педалей; а также документы, включая чек на покупку. Такие данные могут помочь полицейским, если велосипед все же будет украден. «Как рассказали в ГУ МВД по Свердловской области, основными местами сбыта похищенных велосипедов традиционно становятся рынки и интернет-сайты по продаже б/у велосипедов, а также ломбарды, комиссионные магазины и частные скупщики – например, в районе Железнодорожного вокзала. Так что если вы только планируете обзаводиться железным другом и рассматриваете одно из таких мест – будьте предельно внимательны и просите продавца предоставить полный пакет документов. В том случае, если купленный велосипед окажется краденым, и его владелец отыщется – правоохранительные органы имеют право изъять его без возвращения денежных средств, причем даже спустя много лет», – предупредили в «Вело-городе».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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