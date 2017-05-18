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Екатеринбург

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Публикации за 18.05.17

В Екатеринбурге полностью отключат отопление к субботе

В Екатеринбурге полностью отключат отопление к субботе

В Екатеринбурге начали отключать тепло. Весь процесс займет, скорее всего, 1-2 дня, и к субботе батареи во всем городе остынут.

Официальное постановление главы администрации Екатеринбурга о завершении отопительного сезона было подписано накануне. Как добавили в пресс-службе «Т Плюс», отключение пройдет поэтапно – первыми перейдут на летний режим административные и промышленные объекты, затем – многоквартирные дома, а после – детские сады, школы, больницы и учреждения культуры. Екатеринбуржцы уже сообщают о том, что в квартирах началось отключение отопления.

Напомним, что опрессовки в этом году пройдут в два этапа – с 29 мая по 1 июня и с 10 по 13 июля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.05.17

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