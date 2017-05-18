Строительство жилых высоток на месте частного сектора у автовокзала одобрили на публичных слушаниях (ФОТО)

Публикации за 18.05.17

В Екатеринбурге прошли публичные слушания, на которых решилась судьба частного сектора у южного автовокзала. В квадрате улиц Щорса, 8 Марта, Островского и Московской появятся шесть новых жилых комплексов, а также, вероятно, будет расширена проезжая часть на улице Московской к югу от Щорса.

В публичных слушаниях, которые прошли вчера, приняли участие 820 человек. В том числе нынешние жители микрорайона «Юг-Центр», большая часть которого застроена современными многоэтажками, магазинами, детскими садами и школами. Однако тут сохранилась и частная застройка. Большинство деревянных домов находится в аварийном состоянии – последние пять лет люди ждали, когда решится судьба квартала, примыкающего к улице Московской. «Живем в отвратительных условиях: нет горячей воды и канализации, туалет на улице. Дом чиним круглогодично. Застройка – наш шанс на нормальное жилье, поддержите нас», – обратилась к участникам слушаний жительница микрорайона Ольга Виноградова.

Кроме того, страдают от сложившейся ситуации и автомобилисты. Широкая от Челюскинцев до Щорса улица Московская в этом микрорайоне сужается, а из-за нынешней одноэтажной деревянной застройки расширить дорогу возможности нет. При этом в реконструкции нуждаются и улицы Островского, Циолковского, Авиационная и Айвазовского, находящиеся внутри одноэтажной деревянной застройки. Трафик там большой, но дороги асфальтированы фрагментарно и, по большей части, разбиты.

Согласно проекту планировки и межевания кварталов в микрорайоне, предполагается строительство более 400 тыс. кв.м. метров жилья – это же прописано и в Генплане Екатеринбурга. Кроме того, планируется увеличить в несколько раз количество парковок, а также территорию общего пользования. Участникам публичных слушаний были представлены проекты двух жилых комплексов на улице Московской и трех – на улице Островского. Так, в квадрате улиц Щорса – Московская – Циолковского – Айвазовского планируется строительство девяти домов высотой от 18 до 26 этажей, объединенных единой стилобатной частью, двух подземных паркингов – на 120 и 400 машиномест, а также одного пятиэтажного наземного паркинга на 300 машиномест. Второй квартал в квадрате улиц Циолковского – Московская – Авиационная – Айвазовского будет застроен домами от 5 до 33 этажей с двумя подземными паркингами на 400 машиномест каждый. Кроме того, в каждом из кварталов будет располагаться детский сад. Кварталы на улице Островского будут застроены жилыми домами от 9 до 25 этажей с подземными паркингами, а также одним детским садом и двумя школами.

«Жители получат шесть новых жилых комплексов с благоустроенной территорией, пешеходным бульваром протяженностью один километр, который примкнет к Ботаническому саду. Вся частная застройка будет расселена, будет расширена улица Московская, запущено трамвайное сообщение на Островского и Серова. Подчеркну, что проект будет учитывать все пожелания жильцов, и в таком виде он нужен городу», – отметил представитель застройщика «Малышева, 73» Илья Клюжин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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