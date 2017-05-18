Четверть программы капремонта-2017 – переделки из-за «косяков» предыдущих подрядчиков

Публикации за 18.05.17

В Свердловской области в этом году программа капремонта многоквартирников коснется порядка 2,4 тыс. жилых домов. Почти четверть из них – 596 зданий – это то, что приходится переделывать строителям за своими предшественниками.

Как рассказали в пресс-службе областного министерства энергетики и ЖКХ, все конкурсы по выбору подрядчиков, которые будут проводить работы в Свердловской области, завершены. По некоторым домам работы уже начались, т.к. с недавнего времени программу капремонтов перевели на т.н. круглогодичный цикл. Но с оговорками – зимой нельзя ремонтировать кровлю, системы отопления, и т.д.

При этом в ведомстве отметили, что уровень собираемости отчислений в фонд несколько вырос – с 81 до 83%, но сумма задолженности жителей региона перед регоператором все равно высокая – больше 2 млрд рублей. В фонде поэтому намерены активизировать претензионно-исковую работу. «К настоящему времени судебные решения о взыскании задолженности вынесены в отношении 879 неплательщиков на сумму более 65 миллионов рублей. До конца текущего года с должников планируется взыскать еще около 820 миллионов рублей», – цитирует пресс-служба минЖКХ главу фонда Станислава Суханова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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