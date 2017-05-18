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Екатеринбург

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Публикации за 18.05.17

Гордума Екатеринбурга отложила обсуждение работы муниципального транспорта до июня

Гордума Екатеринбурга отложила обсуждение работы муниципального транспорта до июня

Комиссия по городскому хозяйству ЕГД отложила рассмотрение вопроса об итогах работы муниципальных транспортных предприятий – МОАП, ТТУ и Екатеринбургский метрополитен. Как заявил председатель комиссии Владимир Крицкий, депутаты получили недостаточную информацию и запросили дополнительные документы о деятельности перевозчиков к следующему заседанию комиссии. Таким образом, к обсуждению работы муниципального транспорта депутаты приступят только в июне, передает корреспондент NDNews.ru.

Отметим, что накануне народные избранники потребовали от мэрии провести в гордуме информационный час по теме транспортной реформы. Противники этой идеи предложили заслушать доклады муниципальных перевозчиков, но сегодня на заседании комиссии по горхозяйству еле-еле собрался кворум. Из 16 депутатов к началу заседания пришли только 9. Трое членов комиссии, Юрий Дозорец, Виктор Ананьев и Александр Найданов, отсутствовали по уважительным причинам. Еще трое опоздали – это Александр Смолин, Николай Смирнягин, Олег Кагиев. Депутат Алексей Бородин не явился по неизвестной причине. Добавим, что по новым правилам депутаты-прогульщики лишаются права участвовать в обсуждении вопросов, которые они пропустили.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.17

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