Гордума Екатеринбурга отложила обсуждение работы муниципального транспорта до июня

Публикации за 18.05.17

Комиссия по городскому хозяйству ЕГД отложила рассмотрение вопроса об итогах работы муниципальных транспортных предприятий – МОАП, ТТУ и Екатеринбургский метрополитен. Как заявил председатель комиссии Владимир Крицкий, депутаты получили недостаточную информацию и запросили дополнительные документы о деятельности перевозчиков к следующему заседанию комиссии. Таким образом, к обсуждению работы муниципального транспорта депутаты приступят только в июне, передает корреспондент NDNews.ru.

Отметим, что накануне народные избранники потребовали от мэрии провести в гордуме информационный час по теме транспортной реформы. Противники этой идеи предложили заслушать доклады муниципальных перевозчиков, но сегодня на заседании комиссии по горхозяйству еле-еле собрался кворум. Из 16 депутатов к началу заседания пришли только 9. Трое членов комиссии, Юрий Дозорец, Виктор Ананьев и Александр Найданов, отсутствовали по уважительным причинам. Еще трое опоздали – это Александр Смолин, Николай Смирнягин, Олег Кагиев. Депутат Алексей Бородин не явился по неизвестной причине. Добавим, что по новым правилам депутаты-прогульщики лишаются права участвовать в обсуждении вопросов, которые они пропустили.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.17

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