Свердловский министр проигнорировал гордуму Екатеринбурга: депутаты собираются писать жалобу Куйвашеву

Публикации за 18.05.17

Екатеринбургские депутаты обвинили свердловское министерство природных ресурсов в бездействии в вопросе рекультивации заброшенных карьеров на территории города. Речь идет о десяти объектах, в том числе Шарташском гранитном карьере, где до сих пор ведется незаконная добыча. Как сообщил сегодня председатель комиссии по горхозяйству Владимир Крицкий, он лично беседовал на эту тему с министром Александром Кузнецовым и пригласил его на заседание, но областной чиновник проигнорировал просьбу.

Напомним, профильная комиссия ЕГД обсуждала перенос сроков рекультивации Шарташского карьера в апреле этого года. Депутаты остались недовольны, что контролирующие органы не могут отследить незаконную добычу ресурсов и наказать нарушителей. Сегодня земельный комитет мэрии по запросу комиссии представил данные о других карьерах Екатеринбурга, где нет лицензированной добычи ресурсов, и требуется рекультивация. Всего их оказалось восемь – в Орджоникидзевском, Чкаловском и Октябрьском районах.

Глава земельного комитета Геннадий Денисов пояснил, что муниципалитет не может привлечь к ответственности собственников участков, так как не имеет на это полномочий. Надзорно-контрольные функции принадлежат Росприроднадзору, но обращения мэрии к ведомству не помогли. Также не реагирует на письма городских чиновников областное министерство природных ресурсов. Дмитрий Сергин предложил переадресовать жалобы муниципалитета к врио губернатора Евгению Куйвашеву, но Владимир Крицкий отверг эту идею. «Если никто из минприроды опять не придет, вынесем вопрос на думу. Пусть это обращение принимают не 16 депутатов комиссии, а все 36, избранные жителями Екатеринбурга», – отметил он.

Общим решением комиссия внесла вопрос о рекультивации городских карьеров в повестку следующего заседания думы. На него повторно приглашен министр Александр Кузнецов, а также представители природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, департамента федеральной службы по недропользованию, и начальник городского департамента по экологии Егор Свалов.

Помимо этого депутаты утвердили проект обращения к Свердловскому заксобранию. Гордума просит областных коллег выйти с инициативой изменения федерального законодательства в части ликвидации и рекультивации промышленных карьеров. На сегодняшний день неопределенность в законах мешает быстро пресекать незаконную добычу недр и наказывать нарушителей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.17

Болельщики «Автомобилиста» снова раскрасят лед на арене в честь завершения сезона. / Сотрудники ОБЭП пришли с обыском в агентство Ura.ru (ФОТО, ВИДЕО). / В Екатеринбурге мужчина выкидывал из окна котят, возбуждено уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»