Каменск-Уральский опередил Екатеринбург и Нижний Тагил по опасности для геев (КАРТА)

Публикации за 18.05.17

В России составили карту наиболее опасных для представителей сексуальных меньшинств территорий. В Свердловской области таких точек оказалось три – Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский, причем последний признали самым опасным городом для геев.

Интерактивную «Карту ненависти» составил портал «Лаборатория исследований сексуальности». За основу для нее авторы взяли публикации в прессе с 2011 по 2016 годы. «Все преступления разделены на три категории: убийства; насилие; хищения. Каждой точке на карте соответствует одна жертва, а если количество жертв не установлено (например, совершено нападение на гей-клуб, где было много посетителей), то на карте отмечена только одна точка», – объяснили составители «Карты ненависти».

В Нижнем Тагиле фигурирует одна жертва, в Екатеринбурге их количество не указано, зато в Каменске-Уральском – сразу 11. Во всех случаях идет речь о насилии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.05.17

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