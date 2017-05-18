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Екатеринбург

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Публикации за 18.05.17

Замначальника Кольцовской таможни осудят за взятки, полученные за провоз серебра

Замначальника Кольцовской таможни осудят за взятки, полученные за провоз серебра

В Екатеринбурге в суд передано дело в отношении бывшего заместителя начальника таможенного поста в Кольцово. Он обвиняется в получении взяток за то, что разрешал предпринимателям ввозить в Россию серебро из Китая и Таиланда без деклараций. Всего было ввезено около 50 килограммов изделий.

В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника таможенного поста в аэропорту Кольцово, обвиняемого в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), а также мелкое взяточничество»).

По версии следствия, с конца декабря 2015 года по октябрь 2016 года замначальника поста через посредника получал взятки от группы предпринимателей за то, что те незаконно ввозили на территорию Таможенного союза ювелирные изделия из серебра. Преимущественно украшения бизнесмены везли из Китая и Таиланда, чтобы впоследствии продавать в России. Но в документах обвиняемый указывал, что серебро ввозится в страну для личного пользования.

«За каждый килограмм незаконно ввезенных ювелирных изделий из серебра сотрудник Кольцовской таможни получал от предпринимателей по 1 тысяче рублей. Установлено, что всего злоумышленниками незаконно ввезено около 50 килограммов изделий из серебра», – сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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