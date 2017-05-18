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Екатеринбург

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Публикации за 18.05.17

ВИЗ снова встал в пробку: рабочие без предупреждения перекрыли часть перекрестка Крауля – Крылова (ФОТО)

ВИЗ снова встал в пробку: рабочие без предупреждения перекрыли часть перекрестка Крауля – Крылова (ФОТО)

Сегодня на ВИЗе без предупреждения перекрыли часть перекрестка Крылова – Крауля, также временно был невозможен выезд с улицы Крылова. Жители близлежащих домов были вынуждены разворачиваться и искать объезд. Сейчас на выезде с ВИЗа – большая пробка.

Новый День: ВИЗ снова встал в пробку: рабочие без предупреждения перекрыли часть перекрестка Крауля – Крылова (ФОТО)

Как сообщают очевидцы, часть улицы Крауля на пересечении с Крылова была закрыта несколько недель, дорога в этом месте сузилась на одну полосу. А сегодня рабочие, которые занимаются строительством паркинга к ЧМ, без предупреждения закрыли выезд с улицы Крылова на улицу Крауля. Еще больше сузили саму Крауля – так, что сейчас из четырех полос в обе стороны осталось только две. «Сегодня без предупреждения закрыли выезд с Крылова на Крауля. Там начались строительные работы. Вокруг нашего дома образовались страшные пробки. Нигде не стоят предупредительные вывески или знаки, только кирпич непосредственно около нашего дома», – сообщил NDNews.ru житель дома на углу Крауля и Крылова.

По данным «Яндекс. Пробки», уже сейчас на выезде с ВИЗа – 9-балльная пробка. Скорость движение не превышает 5 километров в час.

Новый День: ВИЗ снова встал в пробку: рабочие без предупреждения перекрыли часть перекрестка Крауля – Крылова (ФОТО)

Новый День: ВИЗ снова встал в пробку: рабочие без предупреждения перекрыли часть перекрестка Крауля – Крылова (ФОТО)

Новый День: ВИЗ снова встал в пробку: рабочие без предупреждения перекрыли часть перекрестка Крауля – Крылова (ФОТО)

Новый День: ВИЗ снова встал в пробку: рабочие без предупреждения перекрыли часть перекрестка Крауля – Крылова (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.05.17

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