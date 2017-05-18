Рассмотрение по существу дела Олега Дудко начнется в июне

Публикации за 18.05.17

Судебное следствие по делу Олега Дудко, бывшего начальника Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга, обвиняемого в покушении на генерала Бориса Тимониченко, экс-главу УВД города, начнется 5 июня этого года.

Такое решение вынес судья Александр Кабанов по итогам предварительного слушания, которое прошло сегодня в Чкаловском райсуде. Ожидается, что рассматривать дело по существу станет коллегия из трех судей. Заседания должны пройти в открытом режиме. Суд отклонил ходатайство адвокатов о возвращении дела на доследование и продлил срок содержания под стражей подозреваемому еще на полгода.

Дело Олега Дудко рассматривает судья Чкаловского райсуда Екатеринбурга Александр Кабанов. Шесть лет назад он выступал государственным обвинителем на процессе по делу рейдера Павла Федулева. Уже в качестве судьи он изучал дело бизнесмена Николая Кретова и разбирался в массовой драке у ТРЦ «Дирижабль», а также выносил меру пресечения коммерсанту Виталию Сиволапу, обвиняемому в нападении на судебного пристава.

Покушение на Бориса Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. В генерала выстрелили из пистолета с глушителем. Экс-силовика доставили в больницу, где выяснилось, что пуля повредила челюсть, но не задела жизненно важных органов. Тимониченко удалось спасти, спустя некоторое время его выписали из ГКБ № 23.

Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали 52-летнего Олега Дудко и его знакомого Игоря Казакова. Первый, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, второй – возил его на машине и организовывал отход с места преступления. Во время следствия Казаков написал явку с повинной и заключил сделку со следствием. Его эпизод выделили в отдельное производство. Дело уже находится на рассмотрении в Чкаловском районном суде Екатеринбурга, но процесс не может стартовать с 3 апреля. В настоящее время судья по его делу находится в отпуске. Эксперты ранее озвучивали версию, что Казакова начнут судить после того, как будет рассмотрено дело Дудко.

По информации СУ СКР по Свердловской области, Дудко тщательно готовился к преступлению, изучал график передвижения потерпевшего и его маршрут. Еще одним из этапов подготовки стало приобретение обвиняемым скомплектованного самодельным способом пистолета и не менее одного 9-миллиметрового патрона к нему. «Этим оружием злоумышленник намеревался осуществить свой замысел. Выяснив, где проживает потерпевший, обвиняемый купил домофонный ключ от двери его подъезда. Для конспирации обзавелся также специальной одеждой (в прокуратуре ранее рассказывали, что Дудко надел капроновые носки поверх обуви, – прим. ред.)», – сообщали ранее в ведомстве. «Кроме того, Дудко незаконно приобрел две боевые ручные оборонительные осколочные гранаты, снаряженные боевыми ударно-дистанционными запалами, которые в соответствии с заключением экспертизы являются взрывными устройствами. Указанные взрывные устройства Дудко незаконно хранил в квартире в Екатеринбурге», – добавляли в прокуратуре Свердловской области.

Дудко своей вины в покушении на Тимониченко не признал, заявив, что у него есть алиби – в момент преступления он находился дома с семьей. Кроме того, не установлен заказчик убийства. Дудко считает, что уголовное дело против него – месть со стороны членов бывшего ОПС «Уралмаш», с которыми он боролся в 90-е. Есть также версия, что между Тимониченко и Дудко были враждебные отношения. Последний работал в Орджоникидзевском РУВД с 1997 по 2001 год и был уволен генералом. Так или иначе, следствие не озвучивает мотивов покушения на Тимониченко – по словам старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, в обвинительном заключении об этом ничего не говорится. Есть мнение, что преступление стало следствием бизнес-конфликта – Тимониченко занимался выбиванием долгов из организаций ЖКХ. При этом сам генерал опознал Дудко как стрелявшего в него. Дело о заказчике убийства выделено в отдельное производство.

Сегодня, на предварительном заседании, сам Борис Тимониченко не появлялся.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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