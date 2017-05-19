На ВИЗе из-за угрозы взрыва эвакуировали трамвай

Публикации за 19.05.17

Сегодня утром в Екатеринбурге эвакуировали очередной трамвай из-за обнаруженного подозрительного предмета.

Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент произошел в Верх-Исетском районе города. По словам очевидцев, обратившихся в нашу редакцию, зашедшие на улице Волгоградской в трамвай маршрута №21 пассажиры доехали только до следующей остановки. В салоне был обнаружен бесхозный пакет на сиденье. Кондуктор с водителем вынужденно провели эвакуацию. Движение общественного транспорта перекрыли в сторону ВИЗа, на место вызвали саперов. В УМВД РФ по Екатеринбургу сейчас уточняют информацию по инциденту.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.05.17

19 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / Новые имена потенциальных посланцев в Совфед: Шептий и Рябцева. Официальное обнародование списка губернатора уже скоро. / В Белоярском сотрудники коммунальной компании тайно вырезают куски теплотрасс на металлолом (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»