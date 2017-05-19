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Екатеринбург

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Публикации за 19.05.17

На ВИЗе из-за угрозы взрыва эвакуировали трамвай

На ВИЗе из-за угрозы взрыва эвакуировали трамвай

Сегодня утром в Екатеринбурге эвакуировали очередной трамвай из-за обнаруженного подозрительного предмета.

Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент произошел в Верх-Исетском районе города. По словам очевидцев, обратившихся в нашу редакцию, зашедшие на улице Волгоградской в трамвай маршрута №21 пассажиры доехали только до следующей остановки. В салоне был обнаружен бесхозный пакет на сиденье. Кондуктор с водителем вынужденно провели эвакуацию. Движение общественного транспорта перекрыли в сторону ВИЗа, на место вызвали саперов. В УМВД РФ по Екатеринбургу сейчас уточняют информацию по инциденту.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.05.17

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