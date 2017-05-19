В Верхней Пышме полицейский получил 8 лет «строгача» за пытки задержанного в лесу

Публикации за 19.05.17

В Верхней Пышме вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику полиции, который выбивал показания у задержанного мужчины. На противоправные действий силовик пошел с целью повышения показателей раскрываемости преступлений.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, на скамье подсудимых оказался бывший сотрудник отдела вневедомственной охраны Верхней Пышмы Данил Карачевцев, а также его знакомый Денис Макурин. Суд установил, что в мае прошлого года обвиняемые и местный опер уголовного розыска Александр Подшивалов вывезли в лес около деревни Коптяки жителя Среднеуральска. Мужчину подозревали в сбыте и употреблении наркотиков. Силовики хотели получить у него информацию о других наркоманах.

«Карачевцев, Подшивалов и Макурин надели на себя трикотажные маски, потерпевшего заковали в наручники, надели ему на голову мешок. После этого избили, нанося удары руками, ногами и неустановленным следствием предметом по голове, туловищу, конечностям. Мужчина получил в результате тяжкий вред здоровью», – уточнила собеседница агентства.

Уголовное дело по обвинению Подшивалова было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения. В октябре 2016 года суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы колонии строгого режима. Данил Карачевцев получил 8 лет колонии строгого режима, а Макурин – 7 лет колонии строгого режима.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 19.05.17

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