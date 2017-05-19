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Екатеринбург

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Публикации за 19.05.17

На Юго-Западе водитель «Тойоты» отвлекся и сбил девушку на «зебре» (ФОТО)

На Юго-Западе водитель «Тойоты» отвлекся и сбил девушку на «зебре» (ФОТО)

Вчера вечером случилось ДТП на улице Амундсена, возле дома № 73. Водитель «Тойоты Инсум» сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую отправили в больницу.

Новый День: На Юго-Западе водитель ''Тойоты'' отвлекся и сбил девушку на ''зебре'' (ФОТО)

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, водитель, стаж которого, кстати, составляет 14 лет, ехал по Амундсена со стороны Начдива Онуфриева в сторону Академика Бардина. Он объяснил, что отвлекся в поисках нужного адреса и заметил пешехода слишком поздно. «Он предпринял экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось», – рассказали в Госавтоинспекции. Пострадавшей оказалась девушка 1987 года рождения. С черепно-мозговой травмой ее увезли в городскую больницу №24.

Новый День: На Юго-Западе водитель ''Тойоты'' отвлекся и сбил девушку на ''зебре'' (ФОТО)

«Водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходы, в свою очередь, должны помнить, что «регулируемый» и «нерегулируемый пешеходный переход» только обозначает место для перехода, но, к сожалению, не гарантирует безопасности. Во время перехода необходимо постоянно смотреть по сторонам, чтобы контролировать ситуацию, которая меняется на дороге каждую секунду», – напомнили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Новый День: На Юго-Западе водитель ''Тойоты'' отвлекся и сбил девушку на ''зебре'' (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.05.17

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