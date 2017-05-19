В Карпинске виртуальное знакомство закончилось убийством

Публикации за 19.05.17

Ранее судимый житель Карпинска обвиняется в убийстве женщины, с которой он познакомился в интернете.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, 14 мая двое братьев, проживающих в частном доме, познакомились в социальной сети с 37-летней женщиной из Краснотурьинска. Они пригласили ее к себе в гости. Приехав в Карпинск, она поссорилась с одним из братьев – 35-летним мужчиной, ранее судимым за убийство. В ходе конфликта бывший зэк расправился с ней. Тело женщины было спрятано на придворовой территории.

«О безвестном исчезновении потерпевшей в полицию сообщили ее родственники. Чтобы найти женщину, был проведен комплекс необходимых мероприятий, включающий изучение содержания ее общения в социальных сетях. Так удалось установить, что она уехала на встречу в Карпинск к своим виртуальным знакомым. К сожалению, эта встреча стала для нее роковой. Тело потерпевшей было обнаружено 17 мая в ходе следственных мероприятий», – рассказали в ведомстве. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 16 мая в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Краснотурьинский» обратился молодой человек с заявлением о безвестном исчезновении матери. Он рассказал, что 14 мая она уехала в Карпинск и до настоящего времени не вернулась. Уже в полночь тело пропавшей гражданки 1979 года рождения было обнаружено в указанном городе с ножевым ранением в горло. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сыщики выяснили, где могла находиться потерпевшая, и установили лицо, возможно, причастное к совершению преступления. Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 35-летний житель города Карпинска, ранее уже судимый за убийство. Мужчина сознался в содеянном.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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