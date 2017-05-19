«Смотри, как я могу»: в Алапаевске школьника, забравшегося на ЛЭП, убило током

Публикации за 19.05.17

В Алапаевске следователи начали проверку по факту гибели 14-летнего школьника от удара током.

Как передает корреспондент NDNews.ru, трагедия произошла в минувший четверг. В МРСК Урала сообщают, что несколько подростков забрались на линию электропередачи в 110 киловольт. В результате удара током 14-летний юноша погиб на месте. Энергетики создали комиссию для установления всех обстоятельств ЧП. Свою проверку начали и следователи.

«Предварительно установлено, что трое подростков забрались на опору ЛЭП, чтобы посмотреть на Алапаевск с высоты. Двое подростков находились на поперечной перекладине, расположенной на высоте около 25 метров. Третий ребенок находился чуть ниже. Один из тех, кто был повыше, сказал своему товарищу: «Смотри, как я могу», – и протянул руку к электропроводу. Он не дотронулся еще до провода, но в этот момент его поразило током. Мальчик упал и погиб на месте», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Точная причина смерти мальчика будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. В рамках проверки будут проведены опросы всех очевидцев ЧП. Кроме того, будет выясняться, все ли необходимые меры были приняты ответственными лицами для того, чтобы исключить доступ посторонних граждан на объект энергетической инфраструктуры.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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