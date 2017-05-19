Парк на Опалихинской и Макаровский мост соединит вело-пешеходный маршрут (ФОТО)

Публикации за 19.05.17

В 2018-2019 годах в Екатеринбурге протянут вело-пешеходный маршрут от парка 70-летия Советской власти, вдоль ЖК «Опалихинский парк» у пруда, до лодочной станции на ул. Гражданской. Маршрут соединят с благоустроенной набережной за Макаровским мостом по улице Челюскинцев. Проект компании «Форум-групп» уже одобрила городская администрация.

Накануне во время объезда Железнодорожного района главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу показали результаты благоустройства пруда на реке Ольховка. Напомним, компания «Форум-групп» решила очистить пруд от грязи, чем занималась всю зиму, поднимая со дна ил и горы мусора. Прежде заброшенный водоем – сегодня превратился в красивую зону отдыха для жителей Заречного рядом с ЖК «Ольховский парк».

Здесь и далее: фото пресс-службы «Форум-групп»

Здесь уже проведены основные работы по облагораживанию береговой линии: выравнивание, скальная отсыпка. Александру Якобу представили вариант оформления дорожек.

«Мы решили, что здесь необходимо сохранить ощущение естественной природной эстетики, некоей парковости пространства, поэтому дорожки решили не покрывать асфальтом, а сделать из мелкого гравия. В ближайшее время определимся с его структурой, размером и начнем отсыпку», – рассказал первый заместитель генерального директора компании «Форум-групп» Сергей Мямин.

Объем вложений в благоустройство территории водоема составил порядка 25 млн рублей. За ближайшие полтора-два месяца все работы здесь будут выполнены полностью.

На очистке пруда от мусора компания «Форум-групп» решила не останавливаться. Застройщик разработал проект пешеходных и велодорожек для жителей Заречного, который также презентовали главе горадминистрации, и он план поддержал.

В 2018-2019 годах будет протянут вело-пешеходный маршрут от парка 70-летия Советской власти, вдоль ЖК у пруда и далее до лодочной станции на ул. Гражданской, с последующим соединением с благоустроенной набережной за мостом по Челюскинцев (после его реконструкции). Компания «Форум-групп» в рамках этого проекта займется благоустройством территории возле реки Ольховка: оформлением прогулочных дорожек тротуарной плиткой, установкой лавочек и урн, озеленением территории.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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