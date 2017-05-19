Более 1,2 тысяч жителей военного городка получали квитанции с цифрами, взятыми с потолка

Публикации за 19.05.17

В Свердловской области после вмешательства военного прокурора жителям военного городка произвели перерасчет оплаты коммунальных услуг. До этого управляющая компания направляла гражданам квитанции с цифрами, взятыми с потолка.

Как сообщили NDNews.ru в Главной военной прокуратуре России, речь идет о 7 многоквартирных домах в поселке Гагаринском. Нарушение жилищного законодательства стало следствием того, что в зданиях не были установлены общедомовые приборы учета электроэнергии, при этом не обеспечивался установленный температурный режим теплоснабжения

«По требованию военного прокурора более 1,2 тысячам жителям произведен перерасчет оплаты коммунальных услуг. Управляющая организация ООО «ГУ ЖФ» привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 9.16 («Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»), ст. 7.22 («Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений») и ст. 7.23 («Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами») КоАП РФ», – отмечают в надзорном ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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