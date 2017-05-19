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Публикации за 19.05.17

В Серове автомобиль протаранил могилы на местном кладбище (ВИДЕО)

В Серове автомобиль протаранил могилы на местном кладбище (ВИДЕО)

В Серове местный житель на ВАЗе четырнадцатой модели не справился с управлением и протаранил кладбище в селе Филькино.

Как передает местная газета , о ДТП сообщили очевидцы происшествия.

«Предварительно установлено, что автомобиль сбил ограждение и заехал непосредственно на территорию кладбища. Собственник автомобиля в данный момент установлен. Это мужчина 1995 года рождения, житель Серовского городского округа. Сейчас по факту случившегося ведется разбирательство. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», – сообщила изданию инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Серова Наталья Большакова.

Видео смотрите на нашем канале.

Серов, служба новостей РИА «Новый День»

Серов. Другие новости 19.05.17

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