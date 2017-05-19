В Серове автомобиль протаранил могилы на местном кладбище (ВИДЕО)

Публикации за 19.05.17

В Серове местный житель на ВАЗе четырнадцатой модели не справился с управлением и протаранил кладбище в селе Филькино.

Как передает местная газета «Глобус», о ДТП сообщили очевидцы происшествия.

«Предварительно установлено, что автомобиль сбил ограждение и заехал непосредственно на территорию кладбища. Собственник автомобиля в данный момент установлен. Это мужчина 1995 года рождения, житель Серовского городского округа. Сейчас по факту случившегося ведется разбирательство. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», – сообщила изданию инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Серова Наталья Большакова.

Видео смотрите на нашем канале.

Серов, служба новостей РИА «Новый День»

Серов. Другие новости 19.05.17

Парк «Уральских авиалиний» пополнился новым Airbus A321: фоторепортаж из кабины пилота и салона (ФОТО). / Более 1,2 тысяч жителей военного городка получали квитанции с цифрами, взятыми с потолка. / Парк на Опалихинской и Макаровский мост соединит вело-пешеходный маршрут (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»