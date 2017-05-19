Уральское предприятие накопило полмиллиарда долга по зарплате

Публикации за 19.05.17

Производственное объединение «Уралэнергомонтаж» заставили погасить перед своими сотрудниками долг по зарплате, который достиг полмиллиарда рублей. Одновременно возбуждено уголовное дело.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, на предприятии трудится свыше 1,7 тысяч человек. Задолженность сформировалась по семи монтажным управлениям, расположенным на территории Свердловской области, Пермского края и Республики Башкортостан.

Чтобы решить проблему с зарплатой, были проведены встречи с бывшим и действующим руководителем АО ПО «Уралэнергомонтаж», изучены сведения об имуществе предприятия, составлен график гашения долга. 10 должностных лиц, в том числе главный бухгалтер и заместитель гендиректора по финансам, привлечены к дисциплинарной ответственности. Также в суд было направлено более 250 заявлений исков в пользу сотрудников

«Благодаря этому с ноября 2016 года по май 2017 года работникам филиалов «Уралэнергомонтаж» выплачена зарплата на сумму свыше 461 млн. рублей. Прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки по факту невыплаты заработной платы, в результате возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ», – заключила собеседница агентства.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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