В Екатеринбурге снесли два кафе по требованию судебных приставов (ВИДЕО)

Публикации за 19.05.17

В Екатеринбурге принудительно были снесены два развлекательных заведения – «Восточно-европейский город» и «Вечерний город».

Как сообщили в пресс-службе ФССП, по иску администрации Екатеринбурга суд вынес решение освободить земельный участок площадью 180 кв.метров на улице Колмогорова от построек. Должник (ООО «Самур»), не уплачивавший арендную плату за землю, успел разместить на месте круглосуточный магазин и два кафе. Судебный пристав-исполнитель Железнодорожного района выставил требования об освобождении земельного участка, которые были проигнорированы.

В результате начался принудительный снос зданий за счет взыскателя – позже, как сообщают в ФССП, все расходы лягут на должника. Кроме того, отмечают в ведомстве, на должника будет возложена обязанность оплаты исполнительского сбора в размере пятидесяти тысяч рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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