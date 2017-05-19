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Екатеринбург

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Публикации за 19.05.17

На месте захоронения семьи Романовых неизвестные устроили пожар (ФОТО)

На месте захоронения семьи Романовых неизвестные устроили пожар (ФОТО)

На мемориале Романовых, который расположен под Екатеринбургом в Поросенковом логу, сотрудники МЧС в эти минуты ликвидируют последствия крупного пожара. Неизвестные подожгли поляну, которая находится в непосредственной близости от места захоронения царской семьи.

Как передает корреспондент NDNews.ru, огонь был замечен сегодня около полудня. Площадь возгорания, рассказывают очевидцы, составила около 1000 квадратных метров. Очаг возгорания вскоре ликвидировали, сейчас, по информации инициативной группы «Мемориал Романовых», идет проливка травы. Как говорят представители группы, на земельном участке рядом с мемориалом Романовых коммерческая структура планирует построить склад с котельной, дорога к которому будет вести прямо через царские могилы. Не исключено, что пожар возник по вине рабочих.

Фото инициативной группы «Мемориал Романовых»
Фото инициативной группы «Мемориал Романовых»

Напомним, в Поросенковом логу в 90-е годы были найдены останки, которые, как признала экспертиза, принадлежат семье Николая II. Ученые не раз указывали на то, что в данной территории хранится прах царственных мучеников.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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