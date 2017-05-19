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Публикации за 19.05.17

Молодежка УВЗ выбрала себе нового председателя
Фото пресс-службы УВЗ

Молодежка УВЗ выбрала себе нового председателя

Нижнетагильская молодежная организация Уралвагонзавода выбрала нового председателя. Им стала инженер по подготовке производства управления металлургического производства Светлана Алдушина. Выборы прошли в ходе отчетно-выборной конференции молодежки УВЗ, на которой также определен новый состав комитета организации.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, Светлана Алдушина работает на Уралвагонзаводе с 2006 года и ведет активную общественную жизнь. Она является председателем комиссии по работе с молодежью и членом комиссии по трудовым спорам профсоюза УВЗ. Входит в совет молодых специалистов предприятия, а также в совет по делам молодежи при главе Нижнего Тагила и городской координационный совет по патриотическому воспитанию подростков и молодежи. Также Алдушина входит в общественную палату Нижнего Тагила.

Молодежная организация «Уралвагонзавод» работает с 1999 года и является родоначальником молодежного движения на промышленных предприятиях России. В ее составе 6725 человек, что составляет 63,5% от числа молодых сотрудников в возрасте до 35 лет, работающих на головном предприятии корпорации УВЗ. Среди основных направлений деятельности организации – привлечение молодежи к решению производственных задач, в том числе участие в рационализаторском движении, работа по гражданско-патриотическому воспитанию, организация спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий.

Члены молодежки УВЗ представляют интересы предприятия в молодежном парламенте Свердловской области, молодежной думе Нижнего Тагила и городской общественной палате.

По итогам 2016 года МО «Уралвагонзавод» признана лучшей в городе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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