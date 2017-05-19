«Вместо детской площадки будет автостоянка»: в центре Екатеринбурга разгорелась война за дворовую территорию (ФОТО) / В арсенале петиция Путину, митинг жильцов и показательный снос с приставами

Публикации за 19.05.17

Территориальный спор между двумя жилыми домами в центре Екатеринбурге завершился парадоксальным решением: во дворе будет снесена новая детская площадка, чтобы на ее месте появилась парковка. К такому решению пришел Октябрьский районный суд, а затем его подтвердил и Свердловский областной суд. По словам жильцов, на сносе площадки настаивает небольшая группа людей, которые даже не имеют автомобилей и используют судебное решение для шантажа. Подробности – в материале NDNews.ru.

Как рассказал информагентству представитель ТСЖ дома №132 на ул. Мичурина Даниил Кусков, конфликт за дворовую территорию разгорелся из-за постановления № 1883 администрации Екатеринбурга, принятого 4 мая 2012 года. По проекту межевания земли в квартале улиц Энгельса – Мичурина – Бажова – Карла Маркса мэрия выделила участок для организации детских и игровых площадок, но присвоила ему временный статус. Как полагает собеседник агентства, это решение было принято в пользу застройщика «Иртыш», который возводил многоквартирник на Мичурина и не мог сдать объект без благоустроенной детской площадки. Чтобы выполнить данное обязательство, строительная компания снесла во дворе гаражи-«ракушки», чем остались недовольны жильцы дома напротив, по адресу: ул. Бажова, 161.

Впоследствии часть владельцев квартир в этом доме оспорили выделение земельного участка и оформили на него право общей долевой собственности, заполучив таким образом новую детскую площадку. Несмотря на юридические тонкости, игровая зона оставалась открытой для всех детей, на нее с удовольствием приходили ученики близлежащих школ №94 и №110. Но в 2014 году две жительницы дома №161 подали иск в суд с требованием убрать площадку – и выиграли дело.

«Мы несколько раз пытались обжаловать это решение, но безуспешно. По исполнительному листу судебные приставы Октябрьского района приступят к сносу детской площадки в 10 часов утра 29 мая. Договориться о компромиссе с заявительницами не получается, они утверждают, что на этом месте будет построена автостоянка. Остальные жильцы дома почему-то боятся этих женщин и во всем соглашаются, хотя их дети тоже играют на этой площадке», – рассказал Даниил Кусков. По его словам, одна из истиц во время переговоров поставила условие перед ТСЖ: она отзывает заявление о сносе площадки, если на нее перепишут квартиру в доме на Мичурина.

«Куда мы только не обращались. Писали письма к полномочному представителю президента в УрФО, уполномоченному по правам ребенка Свердловской области, в администрацию Екатеринбурга, к главе города Евгению Ройзману, в прокуратуру и минстрой. На все обращения получили ответы примерно такого содержания: «Понимаем, соболезнуем, но ничем помочь не можем». Сейчас собираем подписи под петицией президенту России и губернатору области», – добавил собеседник агентства.

Представители ТСЖ даже планировали устроить митинг против сноса площадки, но, поддавшись уговорам судебных приставов, пока отказались от этой затеи. Хотя число недовольных решением суда уже превысило сотню. «Я прожила в этом доме всю жизнь. Мои дети выросли в этом дворе. Большая часть гаражей, которые остались рядом, не используются по назначению! Зачем ставить еще ненужные железные коробки! Люди, которые подали в суд на снос площадки – пенсионеры, которые не имеют машин. Зачем им это? Просто нечем заняться! Оставьте в покое площадку!» – негодует одна из жительниц дома №161 Мария Бордюгова, подписавшая петицию.

NDNews.ru не удалось оперативно дозвониться до юриста, представляющего интересы истиц из дома №161 на Бажова. Информагентство продолжит следить за развитием событий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.17

Молодежка УВЗ выбрала себе нового председателя. / Строительство «Екатеринбург-Экспо» убило лягушек, – мэрия. / Прекратите сортировать мусор! Эксперты объяснили, почему раздельный сбор – это плохо. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»