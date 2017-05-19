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Екатеринбург

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Публикации за 19.05.17

Роспотребнадзор нашел десятки нарушений в екатеринбургском лицее №128

Роспотребнадзор нашел десятки нарушений в екатеринбургском лицее №128

Плановая проверка лицея №128, расположенного по адресу: ул. Индустрии, 92, в Екатеринбурге, выявила многочисленные нарушения условий обучения детей.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора указали на ненадлежащее состояние школьных помещений – есть дефекты в отделке классов и туалетов, результаты замеров микроклимата не соответствуют требованиям санитарных правил, а кабинеты труда не оборудованы механической вытяжной вентиляцией. Кроме того, ученики лицея сидят за партами, не подходящими им по росту, в некоторых классах при проверке обнаружилась сломанная мебель. Обучение в лицее проводится в две смены, расписание уроков составлено без учета дневной, недельной умственной работоспособности детей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, ревизоры нашли нарушения в организации питания школьников. В пищеблоке отсутствуют условия для хранения готовой продукции и используются рабочие поверхности с дефектами. Сотрудники школы не в полном объеме проходили медосмотры и курсы вакцинации.

За выявленные нарушения руководство школы привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 6.7, ст.6.6, ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. Лицею выдано предписание об устранении недостатков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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